Протесты в Ираке: число жертв перевалило за 60

Новости мира:Количество жертв во время протестов в Ираке растет с каждым днем.

По меньшей мере 63 человека погибли, около 2,6 тыс. получили ранения с прошлой пятницы в результате беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака. Как передает в субботу телеканал Sky News Arabia, об этом сообщила правительственная Высшая комиссия по правам человека, передает УНН.

Ранее Agence France-Presse проинформировал о шести погибших в ходе субботних демонстраций в иракской столице и на юге страны. В частности, три манифестанта лишились жизни в городе Эн-Насирия (провинция Ди-Кар) при попытке поджога дома местного чиновника.

Напоминаем, что число погибших во время антиправительственных протестов в Ираке превысило 40 человек.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде населенных преимущественно шиитами провинций в центральной и южной частях страны. Их участники протестуют против ухудшения условий жизни, рост безработицы и коррупции в органах власти.