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Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца

Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
22:03 Сегодня Телеграф

Новости мира:Экс-президента Кыргызстана официально обвинили в убийстве.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве руководителя спецотряда во время штурма его дома в Кой-Таше в августе.

Об этом сообщает Kloop.

"Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве руководителя специального отряда Усена Ниязбекова", - говорится в сообщении.

По версии министерства внутренних дел Кыргызстана, руководителя специального отряда Усена Ниязбекова застрелили из снайперской винтовки, которая была оформлена на Атамбаева. Спецназовец получил смертельное ранение в грудь. Это произошло 7 августа.

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В парламенте Кыргызстана считают, что ответственность за события в Кой-Таше лежит на экс-президенте и его сторонниках.

"Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш вполне и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, которые планировали вооруженное сопротивление законным действиям сотрудников правоохранительных органов и дальнейший насильственный захват власти", - заявил депутат парламента Кыргызстана Тинчтик Шайназаров.

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Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Кыргизия.
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