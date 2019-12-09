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"Выжил из ума": в КНДР отреагировали на слова Трампа о "потере всего"

"Выжил из ума": в КНДР отреагировали на слова Трампа о "потере всего"
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В КНДР оскорбили Трампа после недавнего заявления.

Вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи и бывший переговорщик по ядерным вопросам Ким Йон Чол назвал президента США Дональда Трампа "нетерпеливым стариком, выжившим из ума".

Об этом сообщает АР.

"Северная Корея в понедельник снова оскорбила президента США Дональда Трампа, назвав его "нетерпеливым стариком, выжившим из ума", - говорится в сообщении.

Трамп о ракетных испытаниях КНДР: Ким Чен Ыну есть что терять

Такова была реакция на твит Трампа, который пригрозил Пхеньяну потерей всего, что было достигнуто в рамках мирных инициатив между двумя странами, а также "особых отношений" лидера Северной Кореи с главой Белого дома, если КНДР откажется от денуклеаризации.

По словам Ким Чон Чола, КНДР не поддастся давлению со стороны США, так как ей нечего терять, а администрация Трампа пытается выиграть время до конца года, установленное Ким Чен Ыном для Вашингтона, чтобы "спасти" ядерные переговоры.

Северная Корея провела "очень важное испытание"

В то же время бывший глава МИД Северной Кореи Ри Су Йон заявил, что комментарии главы Белого дома являются "подтверждением того, что он испытывает страх" относительно того, что может сделать Северная Корея, когда закончится "срок Кима". Северокорейский дипломат предупредил Трампа, чтобы тот подумал несколько раз, хочет ли он избежать "больших катастрофических последствий".

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Все по теме:

КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Денуклеаризация.
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