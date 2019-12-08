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Трамп о ракетных испытаниях КНДР: Ким Чен Ыну есть что терять

Трамп о ракетных испытаниях КНДР: Ким Чен Ыну есть что терять
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп заявил, что Ким Чен Ын может "потерять все", если будет действовать враждебно.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - Ред.)", - написал он в Twitter.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына впечатляющий экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и обещал. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу", - добавил Трамп.

Северная Корея провела "очень важное испытание"

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно.

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Все по теме:

КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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