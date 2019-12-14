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Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО пополнился (Фото)

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Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО пополнился (Фото)
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Туркменские ковры включены в список ЮНЕСКО как часть культурного наследия человечества.

Традиционное ковроткачество в Туркменистане включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Это решение было принято 12 декабря на проходящей в Боготе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает сайт организации.

Заявка Туркменистана была единогласно одобрена представителями Оценочной комиссии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

"Традиционное ковроткачество в Туркменистане относится к изготовлению традиционных богато украшенных туркменских ковров и ковровых изделий ручной работы. Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племен. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров", - говорится в публикации.

Ковры служат как напольными покрытиями, так и для украшения стен. Существуют также специальные ковры, сотканные для особых случаев.

"Традиционное ковроткачество является неотъемлемой частью социокультурной жизни страны и считается признаком общей культурной самобытности населения Туркменистана", - отмечают в ЮНЕСКО.

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Ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО были включены туркменское национальное искусство пения и танца "Куштдепди", народный эпос "Гёроглы", традиции и обычаи празднования Новруза.

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ЮНЕСКО, Туркмения, Туркменистан, Культурное наследие, Туркменские ковры.
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