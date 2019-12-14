Ак-калпак попал в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО (Фото)

Новости мира:Киргизская шляпа ак-калпак включена в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Киргизский национальный мужской головной убор ак-калпак вошел в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

"Форма головного убора напоминает снежную вершину, стороны которой представляют четыре стихии, а линии окантовки символизируют жизнь", - сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Заявка от Киргизии "Ак-калпак: традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора" была одобрена на 14-м заседании комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Мастерство изготовления ак-калпака - традиционное киргизское ремесло. Оно включает в себя совокупный набор знаний и навыков в области валяния, кройки, шитья и вышивки", - говорится в сообщении.

В список ЮНЕСКО в 2009 году были включены священная гора Сулайман-Тоо, расположенная на юге Киргизии в городе Ош, Великий Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, городище Суяб, Сары-Челекский, Беш-Аральский и Падышатинский государственные заповедники.

В 2014 году на девятой сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите нематериальных культурных наследий в список объектов культурного наследия организации была включена киргизская юрта.