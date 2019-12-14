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Снег в Индии сковал движение сотни людей

Снег в Индии сковал движение сотни людей
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Индии на заваленных снегом дорогах застряли сотни людей.

На севере Индии сотни людей, в том числе 170 студентов, застряли на заваленных снегом дорогах.

Об этом сообщает NDTV.

«Рано утром в субботу было спасено 170 студентов, которые оказались в ловушке из-за сильного снегопада возле Куфри в Шимли, штат Химачал-Прадеш», - говорится в сообщении.

Всего на дорогах штата в снегу застряли около 380 автомобилей, среди которых были туристические автобусы со студентами из разных учебных заведений.

Спасатели расчистили снег и вывезли студентов в безопасное место.

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Мощные снегопады прошли в северном штате страны Химачал-Прадеш в пятницу, усложнилось движение транспортных сообщений.

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Индия, Погода, Снег, Азия.
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