Снег в Индии сковал движение сотни людей

Новости мира:В Индии на заваленных снегом дорогах застряли сотни людей.

На севере Индии сотни людей, в том числе 170 студентов, застряли на заваленных снегом дорогах.

Об этом сообщает NDTV.

«Рано утром в субботу было спасено 170 студентов, которые оказались в ловушке из-за сильного снегопада возле Куфри в Шимли, штат Химачал-Прадеш», - говорится в сообщении.

Всего на дорогах штата в снегу застряли около 380 автомобилей, среди которых были туристические автобусы со студентами из разных учебных заведений.

Спасатели расчистили снег и вывезли студентов в безопасное место.

Мощные снегопады прошли в северном штате страны Химачал-Прадеш в пятницу, усложнилось движение транспортных сообщений.