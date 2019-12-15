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В Индии растет число жертв из-за протестов против гражданства

В Индии растет число жертв из-за протестов против гражданства
14:44 Сегодня Телеграф

Новости мира:Жители Индии недовольны принятием закона, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам.

В Индии во время протестов против закона о гражданстве погибло пятеро человек, троих из которых застрелила полиция. Об этом сообщили власти Индии, передает "Радио Свобода". 

В больнице штата Ассам трое человек скончалось от пуль полицейских. Еще один человек погиб при пожаре в магазине, в котором он спал - сообщили местные власти. Пятый человек умер после избиения во время протеста 14 декабря.

По состоянию на воскресение, 15 декабря, напряжение в самом большом городе Ассама, Гувахати, остается высоким. Местные власти ограничители доступ к интернету и ввели комендантский час в некоторых районах города. 

В Индии происходят массовые беспорядки из-за нового закона о гражданстве

Кроме этого, в некоторых районах восточной Индии приостановили работу железной дороги после того, как демонстранты сожгли несколько автобусов и поездов.

В этот же день министр внутренних дел Индии призвал сограждан к спокойствию, заявив что новый закон не повлияет на жизнь локальных культурных меншин. 

"Культурная, языковая, социальная идентичность и политические права наших братьев и сестер с северо-востока останутся нетронутыми", - сказал он на митинге в штате Джарханд.

Как сообщалось ранее, 11 декабря парламент Индии принял закон, который дает право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам с преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайда, парс и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

Напомним, в Западной Бенгалии (Индия) протестующие против закона о гражданстве подожгли 5 пустых поездов на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает NDTV.

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Индия, Протесты, Закон о гражданстве, Протесты в Индии.
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