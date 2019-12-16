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Нью-Дели всколыхнули протесты из-за нового закона о гражданстве

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Нью-Дели всколыхнули протесты из-за нового закона о гражданстве
07:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Индии начались протесты из-за принятого закона об уточнении гражданства, в результате акций есть погибшие.

Оппозиция и правозащитники считают отходом от светского государства определение вероисповедания в качестве критерия для получения гражданства.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Развернувшиеся в Нью-Дели протестные выступления против вызывающего острые дискуссии закона о гражданстве в воскресенье привели к вспышкам насилия, когда полицейские вошли в университетский городок и применили слезоточивый газ против студентов-участников манифестации", - говорится в сообщении.

В свою очередь в полиции заявляют о шести сотрудниках, получивших ранения в ходе стычек.

Как отмечается, в воскресенье в столице Индии из-за массовых протестов были закрыты минимум 15 станций метро.

Волнения вспыхнули из-за принятого в прошлую среду закона который устанавливает религиозную принадлежность в качестве критерия получения гражданства.

Закон предоставляет представителям шести религиозных групп (индусам, сикхам, христианам, джайнам, парсам и буддистам), бежавшим от религиозных преследований в Пакистане, Бангладеш и Афганистане до 2015 года, право стать гражданами Индии.

Протесты в Индии: количество погибших возросло

Оппозиция и правозащитники заявили, что закон, исключающий из этого перечня мусульман, является инструментом правительства, призванным ослабить светские основы индийской государственности

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Индия, Протест, Полиция, Жертвы, Гражданство, Нью-Дели.
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