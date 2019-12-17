В Китае на угольной шахте произошел взрыв: 14 погибших

Новости мира:В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 14 горняков, еще двое остаются заблокированными под землей.

В результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу минимум 14 горняков погибли и еще двое остаются заблокированными под землей.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

“Четырнадцать горняков были найдены мертвыми, двое других остаются заблокированными под землей после взрыва угля и газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая”, - говорится в материале.

Отмечается, что на момент инцидента под землей находились 23 горняка, семерых из них удалось безопасно поднять на поверхность.

“Был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжается спасательная операция и расследование”, - пишет Xinhua.