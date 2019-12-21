Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Протесты в Индии: 14 погибших, задержанных - свыше четырех тысяч (Видео)

Протесты в Индии: 14 погибших, задержанных - свыше четырех тысяч (Видео)
10:51 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Более 4 тысяч человек были задержаны в ходе протестов по всей стране.

Количество погибших в результате беспорядков в ходе протестов в Индии возросло до 14 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает The National.

"По меньшей мере 14 человек погибли и десятки пострадали в результате столкновений в нескольких индийских городах, в частности Нью-Дели, в ходе одного из крупнейших протестов против контроверсионного закона, которые многие люди считают антимусульманским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 4 тысяч человек были задержаны в ходе протестов по всей стране за нарушение закона о демонстрациях.

В разных регионах страны полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих.

Индия провела первые испытания баллистической ракеты Agni-III в темное время суток

Ранее сообщалось о 8 погибших.

Демонстранты требовали от властей отменить контроверсионный закон, который может быть применен против 200 миллионов мусульман в Индии, когда будет создан общегосударственный реестр граждан.

Протесты против нового закона о гражданстве по критерию религиозной принадлежности вспыхнули в Индии на прошлой неделе.

В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили услуги интернета, обмена голосовыми и текстовыми сообщениями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Видео, Протесты в Индии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь