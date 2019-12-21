Протесты в Индии: 14 погибших, задержанных - свыше четырех тысяч (Видео)

Новости мира:Более 4 тысяч человек были задержаны в ходе протестов по всей стране.

Количество погибших в результате беспорядков в ходе протестов в Индии возросло до 14 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает The National.

"По меньшей мере 14 человек погибли и десятки пострадали в результате столкновений в нескольких индийских городах, в частности Нью-Дели, в ходе одного из крупнейших протестов против контроверсионного закона, которые многие люди считают антимусульманским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 4 тысяч человек были задержаны в ходе протестов по всей стране за нарушение закона о демонстрациях.

В разных регионах страны полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы оттеснить протестующих.

Ранее сообщалось о 8 погибших.

Демонстранты требовали от властей отменить контроверсионный закон, который может быть применен против 200 миллионов мусульман в Индии, когда будет создан общегосударственный реестр граждан.

Протесты против нового закона о гражданстве по критерию религиозной принадлежности вспыхнули в Индии на прошлой неделе.

В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили услуги интернета, обмена голосовыми и текстовыми сообщениями.