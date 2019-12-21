Суматра страдает от наводнений: не менее 6 погибших (Видео)

Новости мира:Не менее шести человек погибли вследствие масштабных наводнений на индонезийской Суматре.

В результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли как минимум 6 человек, подтоплено более 200 деревень — сообщает The Jakarta Post.

Из-за продолжительных проливных дождей вышли из берегов 4 крупные реки на острове Суматра, вызвав наводнения и сход оползней.

Серьезно пострадала провинция Риау, где были подтоплены 216 деревень в шести районах, затронув более 62000 человек. Власти провинции объявили режим чрезвычайного положения, которое будет действовать до 30 декабря.

По данным администрации Риау, жертвами стихийных бедствий стали не менее шести человек: двое погибли во время оползня, еще четверо утонули в результате внезапного наводнения. Затоплено почти 9000 домов, 83 школы и 11 детских садов.

Kondisi Jalan Lintas Riau-Sumbar yang retak akibat tanah bergerak di Jorong Simpangtiga, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (20/12/2019)#lalinRIAUSumbar pic.twitter.com/vcVLaEwzMc — Informasi Pekanbaru (@infoPKU) December 21, 2019

Для пострадавших от стихии жителей Риау в нескольких районах организованы пункты временного пребывания и полевые кухни.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики, проливные дожди будут продолжаться в провинции до конца декабря. В январе интенсивность осадков уменьшится.