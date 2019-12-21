Закон о гражданстве: число погибших во время протестов в Индии перевалило за 20

Новости мира:Количество погибших во время протестов в Индии превысило два десятка.

В Индии количество погибших во время протестов против нового закона о гражданстве увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщает АР.

"Количество погибших в результате протестов против нового закона о гражданстве увеличилось до 23", - говорится в сообщении.

По словам представителя полиции, большинство погибших - это молодые люди, некоторые из которых "умерли от пулевых ранений, однако нанесенных не выстрелами правоохранителей". Он утверждает, что полиция использовала только слезоточивый газ, чтобы "отпугнуть толпу".

Как сообщалось, протесты против нового закона о гражданстве по критерию религиозной принадлежности вспыхнули в Индии 12 декабря. В связи с демонстрациями в Нью-Дели отключили услуги интернета, обмена голосовыми и текстовыми сообщениями.