На Филиппинах массовое отравление алкоголем: 11 человек погибли, еще 300 в больнице

Новости мира:На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем.

Одиннадцать человек скончались, более 300 человек обратились за медпомощью после употребления некачественной кокосовой водки ламбаног на Филиппинах, сообщают местные СМИ.

Отравления произошли в провинциях Лагуна и Кесон. Люди скончались в период с четверга по воскресенье, сообщил журналистам мэр города Рисаль (провинция Лагуна) Венер Муньоз.

Состояние двоих госпитализированных, находившихся в критическом состоянии, улучшается, добавил градоначальник.

Нерегулируемое производство и продажа кокосовой водки ламбаног распространены на Филиппинах, и его часто незаконно производят с использованием опасных добавок.

В 2018 году после употребления некачественной кокосовой водки в стране умерли 22 человека, отмечается в сообщении.