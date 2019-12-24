Спутник показал новое строительство на военном заводе в КНДР

Новости мира:Есть опасения, что КНДР может снова осуществить ракетный запуск, добиваясь уступок США.

Cпутниковые снимки завода, на котором Северная Корея производит военное оборудование для запуска ракет дальнего радиуса действия, зафиксировали строительство неизвестного пока объекта.

Об этом сообщает АР.

Как отмечается, публикация нескольких снимков компании Planet Labs (штаб-квартира в Сан-Франциско) была сделана на фоне опасений по поводу того, что КНДР может осуществить новый ракетный запуск, добиваясь уступок в приостановленных переговорах с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

На одном из спутниковых снимков от 19 декабря показан завод "March 16 Factory" вблизи Пхеньяна, где Северная Корея производит грузовики, которые используются как мобильные пусковые установки для ракет дальнего радиуса действия.

Директор программы по нераспространению в Восточной Азии Миддлберийского института (Монтерей, Калифорния) Джеффри Льюис написал в Twitter, что речь идет, очевидно, о расширении указанного производственного объекта, что было бы "важной новостью".

Ранее в этом месяце КНДР провела два больших испытания на полигоне для запуска ракет большой дальности и испытания ракетных двигателей на северо-западе страны. На других снимках Planet Labs показан этот полигон до и после испытания 7 декабря.

Как сообщалось, напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна усилилась, когда КНДР осуществила ряд испытаний оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты внимательно следят за усилиями Северной Кореи по разработке новых видов вооружений и готовы действовать в ответ в случае, если они появятся.

Президент США выступил с такой позицией на фоне заявлений Северной Кореи о готовности возобновить ядерную и ракетную программы, если официальный Вашингтон не смягчит позицию в переговорах по денуклеаризации. При этом Пхеньян обещал даже "рождественский подарок" для США.

В КНДР хотят получить поэтапное ослабление санкций, зато позиция США заключается в том, что для отмены экономического давления Северная Корея должна осуществить полный процесс ядерного разоружения с возможностью проверки международными наблюдателями.