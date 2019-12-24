Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Спутник показал новое строительство на военном заводе в КНДР

Спутник показал новое строительство на военном заводе в КНДР
11:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Есть опасения, что КНДР может снова осуществить ракетный запуск, добиваясь уступок США.

Cпутниковые снимки завода, на котором Северная Корея производит военное оборудование для запуска ракет дальнего радиуса действия, зафиксировали строительство неизвестного пока объекта.

Об этом сообщает АР.

Как отмечается, публикация нескольких снимков компании Planet Labs (штаб-квартира в Сан-Франциско) была сделана на фоне опасений по поводу того, что КНДР может осуществить новый ракетный запуск, добиваясь уступок в приостановленных переговорах с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

На одном из спутниковых снимков от 19 декабря показан завод "March 16 Factory" вблизи Пхеньяна, где Северная Корея производит грузовики, которые используются как мобильные пусковые установки для ракет дальнего радиуса действия.

Директор программы по нераспространению в Восточной Азии Миддлберийского института (Монтерей, Калифорния) Джеффри Льюис написал в Twitter, что речь идет, очевидно, о расширении указанного производственного объекта, что было бы "важной новостью".

Ранее в этом месяце КНДР провела два больших испытания на полигоне для запуска ракет большой дальности и испытания ракетных двигателей на северо-западе страны. На других снимках Planet Labs показан этот полигон до и после испытания 7 декабря.

Как сообщалось, напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна усилилась, когда КНДР осуществила ряд испытаний оружия.

СМИ: Северная Корея начала перевооружение армии

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты внимательно следят за усилиями Северной Кореи по разработке новых видов вооружений и готовы действовать в ответ в случае, если они появятся.

Президент США выступил с такой позицией на фоне заявлений Северной Кореи о готовности возобновить ядерную и ракетную программы, если официальный Вашингтон не смягчит позицию в переговорах по денуклеаризации. При этом Пхеньян обещал даже "рождественский подарок" для США.

В КНДР хотят получить поэтапное ослабление санкций, зато позиция США заключается в том, что для отмены экономического давления Северная Корея должна осуществить полный процесс ядерного разоружения с возможностью проверки международными наблюдателями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Вооружение, Ядерное оружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
В Харькове одновременно &quot;заминировали&quot; почти 300 объектов
В Харькове "заминировали" почти 300 объектов
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь