Таиланду грозит сильнейшая засуха: под ударом 43 провинции

В прогнозе метеорологического управления Таиланда говорится, что засуха будет самой сильной, как минимум, за последние 40 лет и продлится до мая 2020 года
Сильнее всего пострадают 43 провинции на севере, северо-востоке и в центральном регионе, а наиболее тяжелый период придется с января по февраль.
Дождей не предвидится до мая, поскольку преобладают высокие температуры и климатические условия, известные как Эль-Ниньо.
Самый низкий уровень осадков за всю историю наблюдений был в 1979 году и этот год, вероятно, будет хуже.