Таиланду грозит сильнейшая засуха: под ударом 43 провинции

Новости мира:Самая сильная за 40 лет засуха может продлиться до мая 2020 года.

В прогнозе метеорологического управления Таиланда говорится, что засуха будет самой сильной, как минимум, за последние 40 лет и продлится до мая 2020 года

Сильнее всего пострадают 43 провинции на севере, северо-востоке и в центральном регионе, а наиболее тяжелый период придется с января по февраль.

Дождей не предвидится до мая, поскольку преобладают высокие температуры и климатические условия, известные как Эль-Ниньо.

Самый низкий уровень осадков за всю историю наблюдений был в 1979 году и этот год, вероятно, будет хуже.