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На Филиппинах свирепствует тайфун: десятки тысяч человек заблокированы в портах (Видео)

На Филиппинах свирепствует тайфун: десятки тысяч человек заблокированы в портах (Видео)
17:45 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru

Новости мира:На Филиппинах более 23 тыс. человек заблокированы в портах из-за тайфуна

Не менее 23 тыс. человек не могут покинуть порты на Филиппинах в связи с тайфуном Фанфон, разразившимся в центральной части страны.

Об этом во вторник сообщило агентство France Presse.

Для предотвращения чрезвычайных происшествий местные авиакомпании отменили часть своих внутренних рейсов, береговая охрана островного государства запретила морское сообщение. Скорость ветра Фанфона, или, как его называют на Филиппинах, Урсулы, достигает 150 км/ч. Жители прибрежных районов и регионов, где есть риск затопления, были эвакуированы.

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Тропический шторм проследует по траектории тайфуна Хаяна, который в 2013 году унес жизни более 6,3 тыс. человек.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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Филиппины, Тайфун, Стихийное бедствие, Фанфон.
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