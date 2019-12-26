В Китае родились первые свиньи, чьи органы можно пересаживать людям

Китайские ученые заявили о рождении второго поколения генетически совместимых с людьми свиней.
Об этом сообщает портал Science.
"Китайская компания Qihan Bio и ее американские партнеры сообщили, что им удалось создать генетически модифицированных свиней, у которых, по мнению исследователей, наконец, имеется все необходимое для безопасной и успешной трансплантации органов человеку", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ученым удалось изъять у свиней три гена, из-за которых органы этих животных отторгались человеческим организмом. Животные при этом родились здоровыми.
Первое поколение свиней было также совместимо с людьми на иммунном уровне, однако переносило опасные вирусы.
Ожидается, что новое достижение поможет предотвратить острое отторжение органов и даст время, чтобы они смогли прижиться в человеческом теле.
Первые пересадки планируют осуществить в течение ближайших пяти лет, сначала проведя соответствующие операции на генетически близких людям обезьянах.