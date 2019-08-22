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В Британии попытаются пересадить человеку почку генно-модифицированной свиньи

В Британии попытаются пересадить человеку почку генно-модифицированной свиньи
02:15 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Пересадка органов от животных человеку произойдет уже в этом году.

На сегодняшний день возможностью пересадки органов уже никого не удивить. Однако же несмотря на то, что трансплантология за последние несколько десятков лет продвинулась достаточно далеко, основная проблема этой отрасли в виде нехватки донорских органов так и не решена. Поэтому ученые регулярно ищут выход из сложившейся ситуации. Кто-то делает ставку на выращивание органов, что называется, в пробирке, а кто-то надеется на ксенотрансплантацию. То есть, пересадку органов от животных человеку. И первая такая пересадка должна произойти уже в этом году.

Строго говоря, под термином "ксенотрансплантация" подразумевается пересадка органов, тканей или клеточных структур от организма одного биологического вида в организм другого биологического вида. То есть пересадкой от животных к человеку дело не ограничивается. Почему это важно? Все просто: подобные эксперименты уже проводились на других биологических видах. И эти опыты были весьма успешными. Причем ксенотрансплантация не ограничивается лишь пересадкой органов. Животные могут быть использованы в качестве доноров крови, стволовых клеток, кожи, нервной ткани и так далее.

При этом стоит понимать, что органы и ткани должны быть "выращены" особым образом. То есть, грубо говоря, нельзя взять любое животное и пересадить орган от него человеку. Орган просто не будет работать правильно. Именно поэтому для подобных экспериментов используются генетически модифицированные виды животных. Чтобы внутри них, если можно так выразиться, выросли бы пригодные для пересадки органы.

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Как сообщает редакция издания Тhe Guardian, донорами в данном случае выступят генетически модифицированные свиньи, а человеку будет пересажена почка. Сейчас эксперты заканчивают подготовительные этапы операции и находятся в поисках добровольцев для проведения предварительных тестов. Причем примечательно в данном случе вот что: в качестве операционной бригады будут выступать ученики сэра Теренса Инглиша. Этот британец знаменит в первую очередь тем, что впервые на территории Туманного Альбиона осуществил успешную пересадку сердца человеку. Произошло это 40 лет назад.

"Если результат ксенотрансплантации почки от свиньи человеку будет удовлетворительным, то мы вполне можем рассчитывать на то, что это сработает и с другими органами. А значит в перспективе мы сможем решить проблему с нехваткой донорских органов раз и навсегда" — заявил Теренс Инглиш.

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Более того, британские хирурги весьма оптимистичны в своих прогнозах. Если операция по пересадке почки, запланированная на вторую половину нынешнего 2019 года, увенчается успехом, то через 3 года ученые намерены осуществить пересадку сердца. Стоит заметить, что о пересадке органов от животных человеку говорят давно. И при этом на данный момент для этого нет практически никаких препятствий. 

У медиков уже есть успешные примеры подобных операций в лабораторных условиях, есть технологии по выращиванию органов, техника проведения операции давно известна. Как и условия для успешной реабилитации пациентов после операций. Существуют и препараты для подавления иммунного ответа для того, чтобы органы не отторгались. Осталось лишь "собрать все воедино". И очень хочется верить, что у британских хирургов все получится.

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Все по теме:

Трансплантация, Почки, Биология, Свиньи, Пересадка органов.
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