Число погибших при крушении самолета Bek Air достигло 15 человек

Новости мира:Самолет потерял высоту вовремя взлета, после чего врезался в бетонную стену и протаранил жилой дом.

В Казахстане число погибших в результате крушения самолета Fokker-100, произошедшего сегодня утром, возросло до 15, а пострадавших - до 66.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти, пострадавшие находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание. Пока неизвестно, есть ли погибшие в этом здании.

Отмечается, что в спасательной операции были задействованы около тысячи человек.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны, а все полеты самолетов такого типа в Казахстане приостановили.

Как сообщалось ранее, падение самолета авиакомпании "Bek Air" произошло сегодня, 27 декабря, в районе села Альмерек Талгарского района.

Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Напомним, в Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту.