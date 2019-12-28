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Крушение самолета в Казахстане: состояние крайне тяжелых пациентов стабилизировась

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Крушение самолета в Казахстане: состояние крайне тяжелых пациентов стабилизировась
09:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Семь пострадавших в результате крушения пассажирского самолета находятся в тяжелом состоянии, 42 - в стабильном, в том числе девять детей.

Медикам удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов, пострадавших в крушении самолета под Алматы, сообщил вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь", - сказал Надыров на брифинге в субботу.

Он подчеркнул, что все пострадавшие получают полную медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

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В свою очередь, глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что по состоянию на сегодняшний день семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 42 - в стабильном, в том числе девять детей.

Ранее сообщалось, что в стационарах Алматы находятся 47 пострадавших, из них 8 - в крайне тяжелом состоянии, 38 - средней степени тяжести, 1 - средней степени ближе к удовлетворительному состоянию.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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Казахстан, Fokker-100, Авиакатастрофа в Казахстане, Алматы - Нур-Султан.
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