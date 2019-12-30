КНДР готовит "наступательные меры": Ким Чен Ын призвал бороться с "антисоциализмом" в мире

Новости мира:Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность КНДР "наступательными мерами".

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к центральному комитету Трудовой партии и потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными мерами".

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Такие же задачи лидер КНДР поставил для оборонной промышленности и Министерства иностранных дел. Ким Чен Ын считает, что "наступательные" меры защитят суверенитет и безопасность страны.

Ким Чен Ын также призвал к борьбе с "антисоциализмом" в мире.

Ранее в Северной Корее заявили, что готовят для США неприятный "сюрприз" на Рождество. В понедельник американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, осведомленный с планами Пхеньяна, что "КНДР планирует занять жесткую политику в отношении США".

По обнародованной версии, это "предусматривает исключение вопросов денуклеаризации из повестки дня".