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Понедельник, 30.12.2019
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На северо-востоке Китая сильные снегопады заблокировали 15 тысяч туристов

На северо-востоке Китая сильные снегопады заблокировали 15 тысяч туристов
17:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:Из-за сильных снегопадов около 15 тысяч туристов оказались заблокированы в пути.

15 тыс. туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян из-за сильного снегопада. Как сообщило в понедельник Транспортное радио провинции Хэйлунцзян, к настоящему времени полиции и экстренным службам удалось расчисть дорогу и эвакуировать людей в Харбин.

Инцидент произошел в воскресенье после обеда: около 300 автобусов и 320 легковых машин с возвращавшимися из горнолыжного курорта Ябули в Харбин туристами были заблокированы на въезде на трассу. Местные власти направили туда несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские установили, что в одном из заблокированных автомобилей находился и кинорежиссер Чжан Имоу со своей супругой Чэнь Тин и тремя детьми. Он возвращался со съемок своей новой шпионской кинокартины "На краю" (Impasse), которая должна выйти на экраны в 2020 году.

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Транспортная полиция организовала расчистку трассы, а также разбила заблокированные транспортные средства на 13 групп, которые под конвоем полицейских машин выдвинулись в Харбин.

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Китай, Снегопад, Хэйлунцзян.
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