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Спрятался в футляре из-под контрабаса: экс-директор Nissan сбежал из Японии

Спрятался в футляре из-под контрабаса: экс-директор Nissan сбежал из Японии
06:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Экс-руководитель Nissan мог бежать из Японии в футляре из-под контрабаса.

В последние дни 2019 года бывший руководитель компании Nissan бежал из Японии в Ливан. В Японии Карлосу Гону предъявлено обвинение в финансовых нарушениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В понедельник СМИ сообщили подробности чрезвычайного побега некогда одного из самых влиятельных игроков мировой автоиндустрии. Дом Гона находится под постоянным видеонаблюдением, а его юрист указывает, что все еще имеет все три паспорта своего подзащитного.

Гону запрещено выезжать из Японии в рамках соглашения с судом, который позволил ему выйти на свободу под залог в 9 млн долларов, после того, как он провел 108 дней в тюрьме.

СМИ со ссылкой на источники в Ливане сообщают, что Гона вывезли из Японии частным самолетом. Он мог скрываться в коробке для музыкальных инструментов, скорее всего, контрабаса, пишут ливанские СМИ, а также редактор Financial Times Лионель Барбер.

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Ливан, гражданство которого у 68-летнего Гона, не имеет соглашения об экстрадиции с Японией.

В своем заявлении, изданной в Ливане, Гон ответил, что скрывается не от правосудия, а заявил, что ушел от "политического преследования" в Японии.

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Япония, Ливан, Nissan, Карлос Гон.
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