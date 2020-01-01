Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Гончарук пожелал украинцам "ощутить реальные изменения в нашей стране" (Видео)
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
1 января - приметы и обряды в день Бонифатия

Аномальный холод в Индии, такого не было 120 лет

Аномальный холод в Индии, такого не было 120 лет
08:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Нью-Дели из-за аномально низкой температуры сбилось расписание поездов по 30 направлених.

В столице Индии городе Нью-Дели зарегистрировали самый холодный день за 120 лет метеонаблюдений. Здесь столбики термометров показали плюс 9,4 градуса по Цельсию.

В Дели дневная температура опустилась до самой низкой за время наблюдений с 1901 года отметки - плюс 9,4 градуса по Цельсию, сообщает ВВС.

К тому же индийскую столицу окутал густой смог: к туману добавилось крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость вынудила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

Индия провела первые испытания баллистической ракеты Agni-III в темное время суток

До сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было плюс 9,8C.

Как сообщается, от непривычных холодов страдают дети и бездомные. На улицах тяжело дышать, но школьные занятия не отменяются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Нью-Дели, Аномальный холод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
02 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
03 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
04 Тейлор: В Украины будут хорошие времена
05 Как Тина Кароль: Моника Беллуччи повторила образ украинской певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
31 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Уровень прироста населения в США обновил столетний минимум
Уровень прироста населения в США обновил минимум
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь