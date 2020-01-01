Полиция Гонконга задержала сотни протестующих (Фото)

Новости мира:Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и задержала около 400 участников акций протеста.

Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Полиция заявив о не менее 400 арестованных во время сегодняшних протестов, преимущественно за участие в незаконных собраниях и хранение оружия", - говорится в сообщении.

Первая в новом году массовая антиправительственная акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки во время которых демонстранты перекрывали дороги, разбивали светофоры, бросали "коктейли Молотова", совершили нападение на отделение банка, магазины и помещения Верховного суда. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Всего на улицы Гонконга в первый день нового года вышли тысячи демонстрантов.

Как известно, в Гонконге уже несколько месяцев не утихают протесты, которые начались из-за планов администрации автономии принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые частично переросли в силовое противостояние с правоохранительными органами.