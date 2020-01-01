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В Гонконге возобновились акции протеста

В Гонконге возобновились акции протеста
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Перед началом марша организаторы заявили о намерении провести его мирно.

В Гонконге сегодня на марш протеста вышло большое количество людей. Как сообщает Deutsche Welle, полиция применила в отношении участников марша слезоточивый газ.

Перед маршем один из его организаторов, представитель Гражданского фронта за права человека Эрик Лай заявил о желании избежать вспышек насилия, которые предшествовали акции.

"Я искренне надеюсь, что это будет мирный протест", - отметил он.

Накануне, в предновогодний вечер, в густонаселенном районе, где расположены популярные торговые центры и магазины города, произошли столкновения протестующих с полицией. Протестующие блокировали улицы и жгли на них костры, полиция для их разгона применила слезоточивый газ и водометы.

Жители Гонконга снова устроили акции протеста (Фото)

31 декабря власти Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные протесты, впервые за десятилетия из соображений безопасности отменила традиционный фейерверк в бухте Виктория. В центре китайской автономии установили бетонные блоки, впрочем это не остановило демонстрантов. Некоторые из них еще днем ходили на мосту с плакатами, на которых призывали продолжать демонстрации против власти в 2020 году.

Как сообщалось ранее, протесты продолжаются в Гонконге уже несколько месяцев, Они начались из-за планов принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в отдельные дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Протесты в Гонконге: в новогоднюю ночь на улицы города вышли тысячи людей

Гонконг является отдельным административным районом в составе Китая. Принцип ”одна страна - две системы” был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного района свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мнения и прессы.

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Китай, Пекин, Протесты, Гонконг, Протесты в Гонконге.
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