Ракетные испытания КНДР: Генсек ООН настаивает на восстановлении диалога

Новости мира:Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян больше не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Гутерриш выразил надежду, что испытания не восстановятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновления диалога.

"Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено", - говорится в сообщении.

Напомним, КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания и готовит новое оружие.