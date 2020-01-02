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"Лучший подарок в жизни": побег экс-главы Nissan подготовила его жена

"Лучший подарок в жизни": побег экс-главы Nissan подготовила его жена
05:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Побег экс-главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона готовила его жена.

Побег экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан планировался его соратниками в течение нескольких недель, ключевую роль в операции сыграла его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным собеседников газеты, "команда по эксфильтрации" Гона при помощи сообщников в Японии осуществила свой план на выходных 28-29 декабря. Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан, где приземлился ранним утром в понедельник, 30 декабря.

В Ливане Гон встретился со своей женой, которая, сообщили источники WSJ, играла ключевую роль в операции. Сама женщина в сообщении для газеты назвала свое воссоединение с мужем "лучшим подарком в жизни".

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По информации WSJ, план Гона заключается в том, чтобы очистить свое имя, добиваясь суда на своей родине в Ливане, где к нему относятся как к национальному герою. Экс-глава автоальянса имеет гражданство этой страны (а также Франции и Бразилии) и, по законам Ливана, может быть привлечен в ней к уголовной ответственности за преступления, совершенные за границей. Готовы ли местные власти к такому шагу — неизвестно.

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Япония, Ливан, Nissan, Карлос Гона.
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