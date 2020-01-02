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Последствия наводнения в Джакарте: количество пострадавших (Фото)

Последствия наводнения в Джакарте: количество пострадавших (Фото)
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Из-за наводнения и оползней в столице Индонезии и окрестностях погибли более 20 человек.

Десятки тысяч людей эвакуировали в столице Индонезии Джакарте после внезапных наводнений и оползней, в результате которых погибли более 20 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что целые районы Джакарты и окрестностей затопило после сильного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.

Причинами гибели стали утопление, переохлаждение и оползни, 16-летнего юношу смертельно поразило током.

Джакарту накрыло самое смертоносное наводнение (Фото)

Сообщается о значительных проблемах с электричеством, тысячах поврежденных домов и пропавшей скотине.

Власти Индонезии заявили, что экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей стране до 7 января. Синоптики же не исключают, что дожди будут идти до середины февраля.

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Наводнение, Индонезия, Стихия, Джакарта.
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