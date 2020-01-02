Последствия наводнения в Джакарте: количество пострадавших (Фото)

Десятки тысяч людей эвакуировали в столице Индонезии Джакарте после внезапных наводнений и оползней, в результате которых погибли более 20 человек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что целые районы Джакарты и окрестностей затопило после сильного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года.
Причинами гибели стали утопление, переохлаждение и оползни, 16-летнего юношу смертельно поразило током.
Сообщается о значительных проблемах с электричеством, тысячах поврежденных домов и пропавшей скотине.
Власти Индонезии заявили, что экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей стране до 7 января. Синоптики же не исключают, что дожди будут идти до середины февраля.