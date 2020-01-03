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Президент Туркменистана примерил на себя роль диджея (Видео)

Президент Туркменистана примерил на себя роль диджея (Видео)
01:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости мира:Президент Туркменистана устроил новогодний концерт, на котором учил зрителей диджеингу.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил концерт, во время которого играл, пел и объяснял, как работает диджейская установка. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале MUKAM, передает УНН.

Так, концерт Бердымухамедова длился час. Все это время он не только играл и пел для присутствующих, но и объяснял, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, ремикс, как микшировать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

Отметим, что президент сидел на сцене в рубашке и жилетке, и явно наслаждался своими умениями, а в зале гости вечера в красивых национальных костюмах внимательно слушали и аплодировали. Вместе с главой государства пели популярные в стране исполнители.

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Однако не все остались довольны концертом. Пользователи под видео оставляют разные комментарии, по типу "Карабас-Барабас и его кукольный театр!", "сумасшедший дом" и "средневековье".

Отметим, что до этого, президент Туркменистана устроил конное представление в манеже.

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Концерт, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Новый год.
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