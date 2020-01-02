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"А ты не лайкай": Под поздравлением Путина ограничили действия (Видео)

"А ты не лайкай": Под поздравлением Путина ограничили действия (Видео)
15:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Скриншот

В России под новогодним обращением Путина отключили лайки и комментарии.

В России государственные телеканалы "Первый канал" и "Россия 24" скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также отключили комментарии к ролику с новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина в Youtube.

Об этом сообщает Медуза.

Первым на это обратил внимание журналист "Эха Москвы" Александр Плющев. Авторизованные пользователи могут поставить лайки или дизлайки под видео, но результат отображаться не будет.

Видео "Первого канала" посмотрели более 100 тысяч человек, а у "России 24" – более 2,7 миллиона просмотров.

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Ролик с поздравлением Путина, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна – пользователи поставили ему 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

Отмечается, что в 2019 году ролики с новогодним обращением президента РФ изначально можно было комментировать и ставить лайки, но впоследствии эту возможность также отключили.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Новый год, Новый год 2020.
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