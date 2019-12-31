Необычное поздравление: Меркель обозначила главную задачу на 2020 год

Новости мира:Ангела Меркель в новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала немцев делать все для преодоления изменений климата.

Об этом сообщает АР со ссылкой на текст ежегодного телевизионного сообщения канцлера, текст которого был обнародован перед его трансляцией во вторник.

"Потепление... это угроза. И причиной кризисов, которые возникают в результате глобального потепления, стали люди. Поэтому, мы должны сделать все, чтобы справиться с этим вызовом для человечества. Это все еще возможно", - сказала Меркель.

Меркель подчеркнула, что в этом принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня. Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия вносила свой вклад - экологически, экономически, социально - в борьбу с изменением климата", - заявила Меркель.

Как сообщалось, ранее Еврокомиссия приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в соответствии с целью превращения Европы в "климатически дружественной" континент к 2050 году.