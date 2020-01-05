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В Камбодже обрушилась многоэтажка: много погибших и раненых

В Камбодже обрушилась многоэтажка: много погибших и раненых
08:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Количество погибших в результате обрушения шестиэтажного дома на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп в пятницу возросло до 22 человек.

Количество жертв обрушения недостроя на юго-западе Камбоджи достигло 22.

Об этом Синьхуа рассказал Рус Удонг, спикер Информационного департамента провинции Кеп, где и произошла трагедия.

“По состоянию на утро воскресенья, официально погибшими числятся 22 человека, еще 23 получили ранения во время обрушения здания”, - сказал Удонг.

По его словам, все жертвы были или камбоджийскими строителями, или членами их семей. “Спасательная операция до сих пор продолжается и должна завершиться в полдень”, - отметил спикер.

Отметим, что участие в спасении принимают более 1000 спасателей, 12 экскаваторов, четыре автокрана, 10 "скорых", пять пожарных машин и свыше 10 самосвалов, которые разбирают обломки обрушившегося в пятницу здания.

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По информации земельного управления провинции Кэп, застройщик получил лицензию на возведение пятиэтажного здания, но незаконно увеличил его до семи. Именно во время заливки бетона для последнего этажа и случился обвал.

Xinhua добавляет, что расположенная в 160 км на юго-запад от столицы Пномпеня провинция Кеп набирает популярности среди туристов и известна своими морепродуктами и тропическими островами.

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Камбоджа, Жертвы, Обвал дома, Провинция Кэп.
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