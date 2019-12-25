Смертельный оползень в Семь человек стали жертвами оползня в Бразилии

Новости мира:По меньшей мере семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате оползня в Бразилии.

По меньшей мере семь членов одной семьи погибли в результате оползня в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местный пожарный департамент.

Отмечается, что оползень накрыл два дома и случился на рассвете, когда жители спали.

“Среди погибших был двухмесячный младенец и девятилетняя девочка. Еще трое человек выжили”, - пишет Xinhua.

Пожарные рассказали, что установить причину сдвига пока не удалось, поскольку его вызвал не дождь.

“По словам соседей, в районе инцидента разорвалось две трубы, вылив много воды, что могло обусловить оползень”, - говорится в материале.

Как ранее передавало агентство, в результате смещения грунта во время строительства метро в столице Узбекистана, погибли четверо рабочих.