Смертельный оползень в Семь человек стали жертвами оползня в Бразилии

По меньшей мере семь членов одной семьи погибли в результате оползня в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местный пожарный департамент.
Отмечается, что оползень накрыл два дома и случился на рассвете, когда жители спали.
“Среди погибших был двухмесячный младенец и девятилетняя девочка. Еще трое человек выжили”, - пишет Xinhua.
Пожарные рассказали, что установить причину сдвига пока не удалось, поскольку его вызвал не дождь.
“По словам соседей, в районе инцидента разорвалось две трубы, вылив много воды, что могло обусловить оползень”, - говорится в материале.
Как ранее передавало агентство, в результате смещения грунта во время строительства метро в столице Узбекистана, погибли четверо рабочих.