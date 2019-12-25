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В Турции из-за дождей и оползней отменили занятия в школах

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В Турции из-за дождей и оползней отменили занятия в школах
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На юге Турции, в частности в провинции Адана, из-за ливней и наводнения отменили занятия в школах.

Из-за значительных осадков, паводков и оползней на юге Турции, в частности в провинции Адана, отменили обучение в школах.

"Метеорологи сообщили, что неблагоприятные погодные условия и осадки, которые продлятся в провинции с 23 декабря, будут продолжаться. В связи с этим, обучение будет прекращено на один день 25 декабря во всех государственных учебных заведениях. Кроме того, существует целесообразность предоставить выходные работникам с инвалидностью, беременным и лицам, имеющим хронические заболевания", - говорится в решении, принятом руководством провинции.

Ситуация в регионе приобрела катастрофических масштабов. Значительное количество осадков привело к затоплению значительных территорий и образования селей. Один из таких потоков снес авто, в котором находились люди. Трем людям удалось самостоятельно покинуть транспортное средство, еще двое были извлечены спасателями и доставлены в больницу.

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Еще 20 человек были спасены из домов, транспортных средств, где они были заблокированы большой водой.

Сейчас в регионе объявлен «оранжевый» (третий из четырех определенных в Турции) уровень опасности. Спасатели усилили дежурство и призывают жителей не выходить из дома без необходимости.

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Турция, Дожди, Школы, Оползни.
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