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Парламентские выборы: в Узбекистане проходит второй тур голосования

Парламентские выборы: в Узбекистане проходит второй тур голосования
15:31 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:Повторное голосование на выборах в нижнюю палату парламента проходит в 25 округах.

В Узбекистане в воскресенье проходит повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента).

Голосование проводится в 25 из 125 округов, где ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов (50 процентов) в ходе первого тура выборов, состоявшихся 22 декабря.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. Голосование продолжится до 20.00.

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По данным Центризбиркома республики, в списках кандидатов значатся 15 функционеров Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), 11 представителей Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), 9 кандидатов от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), 10 функционеров от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") и пять членов Экологической партии.

Явка в первом туре выборов 22 декабря составила 67,8 процентов.

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Партия, получившая наибольшее количество голосов, сможет сформировать новое правительство страны.

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Выборы, Узбекистан, Парламентские выборы.
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