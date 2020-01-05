Камнепад на Филиппинах: около 10 тысяч кубометров камня обрушилось на пассажирские автобусы

Новости мира:Камнепад на острове Самар накрыл два пассажирских автобуса.

На острове Самар в центральной части Филиппинского архипелага сошел массивный камнепад, накрыв 2 пассажирских автобуса и грузовик. Обвал произошел в пятницу, 3 января, сообщает Sun Star.

По данным Департамента автомобильных дорог острова Самар, транспорт двигался по междугородной трассе, когда около 10 тыс. кубометров камней внезапно обвалились с горы.

Машины были погребены под огромными валунами. Пассажиры смогли быстро покинуть транспортные средства.

Напомним, сильное похолодание в Бангладеш стало причиной гибели по меньшей мере 50 человек.

Метеорологическая служба сообщила, что самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 °С в начале воскресенья в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.