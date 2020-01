Пейзажи преисподней: в Австралии небо окрасилось в кроваво-красный цвет

В Маллакуте небо стало темным, светящимся красным, когда вышедшие из-под контроля лесные пожары двинулись на небольшой город в районе Восточного Гипсленда штата Виктория.

Около 4000 человек укрылись от пожаров вдоль береговой линии. Тысячи людей собрались на пляже и готовились войти в воду, чтобы избежать приближающегося лесного пожара, превратившего небо в кроваво-красное.

Австралия опустошается сотнями лесных пожаров уже больше месяца, и мать-природа, похоже, не хочет отдыхать.

Видео выше показывает момент, когда грузовик с пожарной и спасательной станции NSW Station 509 Wyoming был захвачен пожаром, горящим к югу от Ноуры. Экипаж был вынужден укрыться в своем грузовике, когда фронт огня прошел через него.

