Ситуация в Австралии ухудшается: число погибших достигло 15 человек

Новости мира:При пожарах в Австралии погибли 15 человек.

В результате пожара в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли 15 человек.

Как сообщают местные СМИ, еще четыре человека числятся в списке пропавших.

Несколько тысяч жителей австралийского прибрежного города Маллаку спасаются от лесных пожаров в доках и на лодках.

Люди также укрылись от пожаров на пляже после того, как огонь вплотную подступил к жилым домам и блокировал дороги.

Подача электричества отсутствует, дороги перекрыты. В регион направлены военные корабли и самолеты с питьевой водой, продовольствием и топливом.

В результате пожаров сгорели свыше 175 домов.

За последние несколько месяцев пожары в Новом Южном Уэльсе уничтожили почти 5 миллионов гектаров земли и более 1000 домов.