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Из-за лесных пожаров на востоке Австралии объявили массовую эвакуацию

Из-за лесных пожаров на востоке Австралии объявили массовую эвакуацию
09:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Австралии объявили массовую эвакуацию в двух штатах, которая должна произойти в течении 48 часов.

Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров.

Как сообщает Deutsche Welle, Служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами в четверг, 2 января, определила территорию, которую необходимо покинуть.

Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.

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Днем ранее в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Они уничтожили почти 1300 зданий. Движение на основных автомагистралях прекращено. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек, а в Виктории как минимум 17 пропали без вести.

Напомним, четыре тысячи человек отрезаны пожарами на юго-востоке Австралии от остальной части страны.

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Пожар, Австралия, Эвакуация, Лесные пожары, Новый Южный Уэльс, Виктория, Пожар в Австралии.
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