Обвал здания в Камбодже: количество жертв возросло, поисковые работы завершены

Число жертв обвала недостроя на юго-западе Камбоджи достигло 36 человек. Поиски завершены.
Об этом сообщает SBS.
"Поиск жертв среди обломков разрушенного здания на юге Камбоджи завершился в воскресенье, окончательное число погибших составляет 36 человек", - говорится в сообщении.
Двадцать три человека были спасены из разрушенного здания в ходе поисковой операции.
Операция по спасению пострадавших в результате обвала продолжалась более 40 часов.
Как сообщалось, на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп застройщик получил лицензию на строительство пятиэтажного здания, но незаконно увеличил его до семи. Именно во время заливки бетона для последнего этажа и произошел обвал.