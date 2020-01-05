Обвал здания в Камбодже: количество жертв возросло, поисковые работы завершены

Новости мира:Число жертв обрушения здания в Камбодже увеличилось до 36.

Число жертв обвала недостроя на юго-западе Камбоджи достигло 36 человек. Поиски завершены.

Об этом сообщает SBS.

"Поиск жертв среди обломков разрушенного здания на юге Камбоджи завершился в воскресенье, окончательное число погибших составляет 36 человек", - говорится в сообщении.

Двадцать три человека были спасены из разрушенного здания в ходе поисковой операции.

Операция по спасению пострадавших в результате обвала продолжалась более 40 часов.

Как сообщалось, на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп застройщик получил лицензию на строительство пятиэтажного здания, но незаконно увеличил его до семи. Именно во время заливки бетона для последнего этажа и произошел обвал.