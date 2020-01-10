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Протесты в Абхазии: "президент" Рауль Хаджимба отказался уходить с поста

Протесты в Абхазии: "президент" Рауль Хаджимба отказался уходить с поста
08:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: presidentofabkhazia.org

Новости мира:"Президент" самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с поста.

Так называемый "президент" оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается уходить в отставку вопреки требованию "парламента". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности", - заявил Хаджимба.

Он также призвал лидеров оппозиции провести переговоры.

"Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - заявил "президент".

Как сообщалось, кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. Квициния подал апелляцию. 18 декабря 2019 года он потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у того закончился срок полномочий, но суд признал ходатайство необоснованным.

Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы не состоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

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Напомним, 25 августа сообщалось, что в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия выбирали так называемого президента. На его пост претендовали девять кандидатов, в том числе и действующий лидер самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба.

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Россия, Абхазия, Рауль Хаджимба, Протесты в Абхазии.
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