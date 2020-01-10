Террорист взорвал бомбу в мечети Пакистана: много погибших (Фото)

Новости мира:В Пакистане смертник устроил мощный взрыв в мечети.

В пакистанском городе Кветта смертник ИГИЛ устроил мощный взрыв в мечети.

Об этом сообщает телеканал GeoTV.

Смертник выбрал время вечерней молитвы, когда в мечети было не менее 60 человек. В результате взрыва по меньшей мере 14 человек погибли, еще 20 пострадали.

Как сообщает AP, несколько раненых в результате взрыва находятся в больнице в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших может увеличиться.

Среди погибших в результате теракта является офицер полиции.

Ответственность за нападение, по данным компании SITE Intelligence Group, отслеживающей активность исламистских группировок в интернете, взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.