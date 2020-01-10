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"Напоминало огненный ад": в Норвегии пожар на парковке уничтожил сотни автомобилей

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"Напоминало огненный ад": в Норвегии пожар на парковке уничтожил сотни автомобилей
20:49 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru

Новости мира:Сотни автомобилей уничтожены пожаром в аэропорту Норвегии.

Пожар случился на крытой парковке, вмещающей около трех тысяч автомобилей. По данным местной полиции, на которые ссылается агентство Bloomberg, сообщившие о возгорании очевидцы утверждали, что огонь начал распространяться от припаркованного в гараже электрокара. Однако несколько позже местная пресса заявила, что первой загорелась некая старая машина с дизельным двигателем.

Огонь распространялся, по сообщениям свидетелей, очень быстро: внутренние помещения парковки "напоминали огненный ад".

На локализацию пожара местным экстренным службам потребовалось около шести часов, но точных данных о том, какой ущерб был нанесен возгоранием, пока нет.

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По оценкам, в огне пострадали минимум три сотни автомобилей, а по некоторым сообщениям, пожар повредил еще и несколько оказавшихся неподалеку самолетов.

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Кроме того, по слухам, рухнула часть конструкций здания парковки. Управляющая парковкой компания заявила, что на точную оценку размеров ущерба потребуется как минимум несколько дней - как и, по всей видимости, на определение причины разгула огненной стихии.

Все рейсы из аэропорта Ставангера во время инцидента были отменены.

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Пожар, Норвегия, Ставангер.
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