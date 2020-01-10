Скачать
Пятница, 10.01.2020
Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
"Сверхъестественное": в сети появились новые кадры 15 сезона (Фото, Видео)
"Сверхъестественное": в сети появились новые кадры 15 сезона (Фото, Видео)

Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)

Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
20:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Пентагоне заявили об "агрессивном приближении" корабля РФ к американскому эсминцу.

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, игнорируя предупреждения от американского судна и увеличивая риск столкновения

Об этом сообщили ВМС США в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", - говорится в заявлении Пятого флота ВМС США, который курирует военно-морские операции на Ближнем Востоке.

Путин намерен сохранить за Россией статус "одной из ведущих морских держав"

"Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", - говорится в заявлении.

Видео инцидента, которое есть в распоряжении телеканала, показывает, как российский военный корабль быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

Сирия: Россия объявила перемирие, но войска Асада продолжают наступление

Это произошло примерно через семь месяцев после другого инцидента в Тихом океане, когда американские и российские военные корабли подошли так близко, что американскому кораблю пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ВМС США, Аравийское море, ВМФ РФ, USS Farragut.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране
02 Волчья луна 10 января: как себя вести на первое в 2020 году лунное затмение
03 Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
04 Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
05 Настоящая красотка: украинская телеведущая разделась на пляже (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский посетит Лондон: в Кабмине поделились ожиданиями
Зеленский посетит Лондон: в Кабмине поделились ожиданиями
Авиакатастрофа в Иране: Помпео поговорил с Зеленским
Авиакатастрофа в Иране: Помпео поговорил с Зеленским
Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий
Пристайко об авиакатастрофе в Иране: Мы не отбрасываем ни одну из версий
Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция &quot;Волчьей луны&quot; (Видео)
Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь