В Мексике проснулся самый активный в стране вулкан

Вчера, 9 января, в Мексике произошло очередное извержение вулкана Попокатепетль, выбросив столб пепла на высоту три километра. Об этом пишет местное издание Gobierno de México.

Сообщается, что выброс пепла был зафиксирован в 6:31 по местному времени. Также произошло излияние магмы, в результате чего лава и раскаленные материалы выплеснулись в северо-восточном направлении на расстояние 1 км от края кратера. Позже произошел выброс водяного пара и газа, который распространился преимущественно на северо-запад.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) 9 января 2020 г.