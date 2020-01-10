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В Мексике проснулся самый активный в стране вулкан

В Мексике проснулся самый активный в стране вулкан
11:36 Сегодня Телеграф

Новости мира:9 января в Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны – Попокатепетля.

Вчера, 9 января, в Мексике произошло очередное извержение вулкана Попокатепетль, выбросив столб пепла на высоту три километра. Об этом пишет местное издание Gobierno de México.

Сообщается, что выброс пепла был зафиксирован в 6:31 по местному времени. Также произошло излияние магмы, в результате чего лава и раскаленные материалы выплеснулись в северо-восточном направлении на расстояние 1 км от края кратера. Позже произошел выброс водяного пара и газа, который распространился преимущественно на северо-запад.

Специалисты зафиксировали полуторачасовое дрожание земной поверхности вблизи вулкана, а затем землетрясение магнитудой 1,4 по шкале Рихтера. Вулканологи объявили вторую фазу "желтого уровня" тревоги, связи с этим приближаться к вулкану запрещено из-за опасности падения вулканических пород.

В Мексике проснулся самый активный вулкан страны

Что известно о Попокатепетле? Является одним из самых активных действующих вулканов мира. Расположен всего в 64 километрах от столицы Мексики города Мехико.

Активность начала отслеживаться 31 августа 2011 года: вулкан четыре раза выбросил пар, газ и пепел из своего кратера. С середины апреля 2012 года началась новая фаза активности вулкана. Крупное извержение вулкана произошло 28 марта 2016 года, тогда в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 2 000 метров.

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Мексика, Извержение вулкана, Вулкан, Попокатепетль, Вулкан в Мексике.
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