Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Трамп поддержал протестующих в Иране
Трамп поддержал протестующих в Иране
Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
Аталанта Малиновского дала бой Интеру (Видео)
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

Китай отреагировал на результаты выборов в Тайване

Китай отреагировал на результаты выборов в Тайване
08:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Позиция Китая по отношению к Тайване после переизбрания Инвэнь остается неизменной.

Позиция Китая по отношению к Тайване после субботних президентских выборов остается неизменной. Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "в мире есть только один Китай и Тайвань является частью Китая". По мнению МИД, так будет независимо от изменений во внутренней системы на Тайване.

Ранее Цай Инвэнь, которую вчера перевыбрали президентом Тайваня на второй срок, призвала Китай к диалогу и отказу от неприемлемых условий и угроз применения силы. Также она констатировала, что демократия и свобода - наибольшие ценности для Тайваня.

В январе 2019 года президент КНР Си Цзиньпин во время выступления в парламенте предупредил о возможности применения силы против "тех, кто выступает против" мирного воссоединения Тайваня и Китая. Несмотря на уверенность Китая в его влиянии, Тайвань считает себя отдельной республикой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, КНР, Тайвань, Си Цзиньпин, Цай Инвэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь