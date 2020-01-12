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Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп

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Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
11:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Китай ввел в эксплуатацию самый большой и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

11 января в юго-западной китайской провинции введен в строй крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

Как сообщает Xinhuanet, минувшие три года телескоп провел в режиме испытаний. Все его технические характеристики вышли на запланированный уровень, либо превысили его. Теперь работать с телескопом смогут астрономы всего мира.

"Все технические показатели телескопа достигли или превысили запланированный уровень, и его производительность является ведущей в мире", - заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Шен Жулин.

Диаметр тарелки составил 500 метров, приемная зона эквивалентна примерно 30 футбольным полям. Он расположен в естественной глубокой и округлой карстовой впадине в юго-западной провинции Гуйчжоу и способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.

Радиотелескоп помог найти остатки 27 сверхновых звезд

По словам главного инженера телескопа Цзян Пэна, после ввода в эксплуатацию FAST можно использовать для наблюдения на полную мощность, ожидается, что он сделает ряд крупных научных открытий в ближайшие два-три года. Стоимость радиотелескопа составила около $170 млн.

Рядом с радиотелескопом построили тематический астрономический парк для привлечения туристов.

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Китай, Радиотелескоп, Гуйчжоу, Радиотелескоп FAST.
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