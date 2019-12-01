Радиотелескоп помог найти остатки 27 сверхновых звезд

Новости науки:Большинство из найденных MWA сверхновых вспыхнули достаточно давно.

Команда австралийских астрономов воспользовалась радиотелескопом MWA (Murchison Widefield Array), чтобы получить новое изображение центра нашей галактики. Съемка проводилась с разрешением две угловые минуты на частотах от 72 до 231 Мгц. Это позволило выделить как крупномасштабные структуры Млечного пути, так и отдельные объекты.

Изучив полученную MWA панораму галактического центра, исследователи сумели идентифицировать 27 остатков сверхновых звезд, доведя их общее известное количество в Млечном Пути до 322.

Подобные объекты представляют собой расширяющиеся оболочки, оставшиеся от коллапсировавших массивных звезд. Со временем они замедляются и постепенно сливаются с межзвездной средой. Это значительно усложняет астрономам задачу обнаружения старых остатков.

Но есть и заметное исключение. Один из остатков является достаточно молодым. В теории, образовавшую его вспышку сверхновой можно было увидеть в южном полушарии Земли 9 тысяч лет назад.

По словам экспертов по культуре австралийских аборигенов, в их мифологии можно найти истории про появлявшиеся на небе яркие новые звезды. Однако пока что сложно сказать, идет ли речь о сверхновых или же эти предания появились под влиянием каких-то других событий. Зная место и время появления вспышки на небе, ученые попытаются сопоставить сказания аборигенов, чтобы понять, могли ли они наблюдать эту сверхновую.